World Para’Athletics 2022-Nottwil : Walid Ktila offre 3 médailles d’or à la Tunisie

Le Tunisien champion du monde paralympique Walid Katila a remporté 3 médailles d’or aux World Para’Athletics 2022 à Nottwil, qui ont démarré hier et se poursuivront jusqu’au 29 mai en Suisse.

Le Tunisien de 36 ans, titulaire de cinq records du monde handisport et champion du monde du 100 m, 200 m, 400 m et 800 m dans la catégorie T34, a décroché deux médailles d’or hier, et une 3e aujourd’hui.

La Fédération tunisienne des sports pour personnes portant un handicap précise que Walid Katila a d’abord remporté l’or pour les 200 et 800 m, avant de décrocher, ce vendredi la 3e pour les 400m (T34).

Y. N.