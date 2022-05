Tunisie : démolition de constructions illégales sur la plage Ghar El-Melh et Utique

Après le gouvernorat de Sousse, c’est au tour de celui de Bizerte de connaître l’application par la force publique des décisions de démolition et d’enlèvement de constructions illégales sur le domaine public maritime, afin de libérer les plages pour les citoyens. La campagne doit être poursuivie dans les autres régions du littoral souffrant du même phénomène.

Différentes plages des délégations de Ghar El Melh et d’Utique du gouvernorat de Bizerte ont vu, samedi 28 mai 2022, l’application des décisions de démolition, d’enlèvement de constructions anarchiques sur le domaine public maritime, érigées de manière illégale et sans permis de construire délivré par les autorités.

Selon le gouverneur de Bizerte Samir Abdellaoui, la campagne a concerné la plage de Sidi Ali El-Mekki et son port, la zone de Bhira de la délégation de Ghar El-Melh. Elle a été menée en application de 14 décisions de démolition et d’enlèvement d’un ensemble de bâtiments construits en dur sur le domaine maritime public et sans permis de construire.

La campagne a concerné également Coucou Beach, de délégation d’Utique, en application de deux décisions de démolition d’un bâtiment et un mur de 40 mètres de long construits en dur sur le domaine public maritime, sans autorisation ni respect des procédures, au mépris de la loi, des droits des citoyens et de l’équilibre écologique.

Le gouverneur de Bizerte a confirmé, dans une déclaration à l’agence Tap, que ces campagnes seront poursuivie au même rythme par les différentes structures responsables, notamment le comité régional du domaine public maritime, et ce dans le cadre du respect de la loi.

M. Addellaoui a appelé les représentants de la société civile à soutenir les efforts de l’Etat dans ce domaine pour mettre fin à l’anarchie sur les plages dans d’autres zones du littoral faisant face aux mêmes problèmes et aux mêmes abus.

Il est à noter que l’application des décisions de démolition et d’enlèvement des bâtiments et des clôtures anarchiques dans les délégations de Ghar El-Melh et Utique s’est déroulée sans problème et en présence des délégués des deux régions, Raouf Kraiem et Rami Maamari, des maires des deux communes, Othman Ben Gara et Habib Hammami, ainsi que des agents de la Garde nationale et de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal).

