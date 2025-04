Tunisie | Lâcher de coccinelles pour lutter contre la cochenille du cactus

Le septième lâcher de coccinelles a été effectué hier, lundi le 28 avril 2025, afin de créer une ceinture de protection autour de la zone de Bouargoub, près de Hammamet.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des activités du projet d’assistance d’urgence pour la gestion de la cochenille du cactus en Tunisie. Depuis 2024, la Tunisie a fait des avancées significatives dans l’approche adoptée pour gérer au mieux la propagation de la cochenille du cactus.

Financé par la FAO, ce projet est mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Depuis son lancement, la DGSVCIA et ses partenaires stratégiques, tels que le Centre technique des agrumes (CTA), le CRRHAB et l’Inrat, s’activent à mettre en place la stratégie de gestion de la cochenille du cactus Dactylopius opuntiae et à protéger les zones de production.

Concrètement, un programme de lutte intégré a été élaboré et le lâcher d’une importante population de coccinelles aujourd’hui constitue un indicateur direct de cette gestion qui mise sur la prolifération de ces prédateurs.

Ces coccinelles ont été élevées depuis novembre 2024 au CTA), dans le cadre d’un contrat de partenariat pour l’élevage et le lâcher de ces prédateurs. Le matériel nécessaire pour l’élevage de ces insectes a également été acquis.

En juin 2024, un premier lot reçu du Maroc a été remis par la DGSVCIA au Laboratoire d’entomologie du centre de recherche de Chott Mariem. Des lâchers ont été effectués dans la zone limitrophe de la zone de production Kasserine. Forts de leur efficience et de la variété à déployer, les services de la DGSVCIA collaborent avec le CRRHAB pour identifier et multiplier les variétés tolérantes à la cochenille, et ont entamé leur multiplication.

En plus des lâchers de coccinelles, des opérations d’arrachage et d’enfouissement de cactus infestés ont été réalisées pour stopper la dissémination de la cochenille vers les zones de production de Bouargoub et Zelfane. Une société a été engagée en urgence pour l’arrachage des foyers infestés dans ces zones. Résultats : 26 foyers éliminés sur 5 km à Bouargoub et 11 km à Kasserine.

La stratégie vise à conserver des variétés locales de cactus. Une serre bichapelle a été acquise sur le site de Mornag de l’Inrat, ainsi qu’un lot de matériel pour soutenir les activités de conservation.

Ces activités et leur mise en œuvre continue visent à renforcer la capacité de gestion de la cochenille du cactus en Tunisie, en mettant l’accent sur la formation des acteurs locaux, l’adoption de solutions durables et l’échange de bonnes pratiques.

Communiqué.