Don de deux bus pour faciliter la mobilité des jeunes à Médenine et Tataouine

L’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), a officiellement remis, lundi 28 avril 2025, à Tunis, deux bus aux commissariats régionaux de la jeunesse et des sports des gouvernorats de Médenine et de Tataouine.

Il s’agit d’un appui concret en faveur de la mobilité, de l’inclusion et de l’accès aux opportunités socio-éducatives et culturelles pour les jeunes des régions concernées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Helma, financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et mis en œuvre par l’OIM en Tunisie. Elle vise à aider les jeunes Tunisien.nes, à risque d’émigrer irrégulièrement, en particulier celles et ceux qui ne sont ni dans l’éducation, ni dans l’emploi, ni en formation (Neet).

Ce projet s’adresse spécifiquement aux jeunes actifs dans les maisons de jeunes à Mahdia, Médenine, Sfax, et à Tataouine. Il prévoit d’améliorer les opportunités socio-économiques de ces jeunes en facilitant leur accès à la formation technique et professionnelle, à des opportunités d’emploi, au retour à l’école, et en soutenant le développement communautaire.

Le projet Helma s’inspire des priorités nationales telles que la Stratégie nationale pour la jeunesse, ainsi que du cadre de collaboration général, notamment la Stratégie des Nations Unies pour la

Jeunesse 2030, visant à renforcer la participation citoyenne des jeunes, leur employabilité et leur accès équitable aux services sociaux, éducatifs et économiques.

«Cette initiative illustre l’engagement conjoint et fort de l’OIM, des gouvernements Tunisien et italien, en faveur de l’inclusion des jeunes dans le développement socio-économique de la Tunisie», a déclaré Azzouz Samri, chef de mission de l’OIM en Tunisie.

L’OIM renouvelle à cette occasion son engagement à poursuivre, avec l’ensemble de ses partenaires, la mise en œuvre d’initiatives concrètes visant à renforcer la mobilité, l’employabilité et le pouvoir d’agir des jeunes générations, notamment dans les régions offrant de grandes perspectives.

Pour plus d’informations sur le projet Helma, veuillez contacter : HELMA-YE@iom.int

Communiqué.