Affaire du match suspect entre Zarzis et Hammam Sousse : L’ES Métlaoui réagit

Directement concernée par le résultat du match entre l’Espérance sportive de Zarzis et l’Espoir sportif de Hammam Sousse, qui a été probablement truqué, l’Étoile sportive de Metlaoui a appelé, via un communiqué rendu public par son bureau directeur, la Fédération tunisienne de football à assumer ses responsabilités et à appliquer la loi pour que «justice soit faite».

Rappelons que de son côté, la fédération a annoncé avoir notamment notifié la Fifa sur une suspicion de match truqué entre l’ES Zarzis et l’ES Hammam Sousse, pour le compte de la dernière journée de la phase de play-outs de la Ligue 1 professionnelle de football.

Néanmoins, l’ES Métlaoui préfère que l’examen de ce dossier soit accéléré, sans impliquer les instances internationales, comme la FIFA et le TAS, dans une question locale.

Rappelons que l’ES Métlaoui a été reléguée en Ligue 2, hier, après que l’ES Zarzis ait concédé un but extrêmement suspect, à la 90+10e minute de sa rencontre face à l’ES Hammam Sousse. Un but qui a permis au club du Sahel de sauver sa saison en se maintenant en Ligue 1.

C. B. Y.