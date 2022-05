Ligue 1 tunisienne – Play-outs : Ouverture d’une enquête concernant le match Zarzis – Hammam Sousse

La Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé d’ouvrir une enquête concernant la rencontre ayant opposé hier, dimanche 29 mai 2022, dans le cadre de la dernière journée des play-outs de la Ligue 1, l’Espérance Sportive de Zarzis à l’ES Hammam-Sousse (1-1). Un match vraisemblablement truqué !

En effet, les images scandaleuses du but égalisateur de Hammam Sousse à la 100ème minute, tout juste après le coup de sifflet final de l’autre rencontre opposant l’ES Métlaoui à l’Olympique de Béja, laissent peu de place au doute…

On entend, dans l’action du but, une voix venant du banc (vraisemblablement de Zarzis) criant «laisse-le marquer !», puis on voit l’attaquant de Hammam Sousse avancer sans qu’aucun joueur de l’équipe adverse (pourtant regroupée en défense) ne vienne le gêner, et marquer, facilement, le but égalisateur, qui permet à son équipe de se maintenir en Ligue 1 aux dépens de Métlaoui.

La FTF a décidé de contacter les commissions d’éthique, de discipline et d’arbitrage de la Fédération internationale de football (Fifa) pour leur demander de l’aide dans cette affaire. La commission d’éthique de la fédération tunisienne a elle aussi été saisie, tout comme les autorités judiciaires. Les arbitres de la rencontre et les commissaires ont été également invités à envoyer d’urgence leurs rapports du match

Rappelons, toutefois que ce n’est pas la première fois qu’un match suspect ait lieu en Tunisie et que ce n’est pas la première fois que la FTF ouvre une enquête, sans qu’il n’y ait de sanctions à la hauteur de ce type de crimes sportifs.

C. B. Y.