Sitic Africa 2022 : La BNA présente aux côtés de l’écosystème africain d’innovation

Ayant entamé depuis des années sa transformation digitale et convaincue de l’importance des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTic), la Banque nationale agricole (BNA) a marqué une participation active au salon de référence en Afrique, le Sitic Africa, du 30 mai au 1er juin 2022, à la capitale ivoirienne Abidjan.

A travers sa participation à ce grand évènement, la BNA compte profiter de l’évolution du numérique et des opportunités qu’il offre au secteur bancaire et financier afin de proposer une offre de digital banking appropriée et en phase avec les attentes de sa clientèle et réussir sa transformation.

En capitalisant sur le dynamisme du secteur de la Fintech et en investissant dans l’innovation, le digital banking et le numérique, la BNA vise un meilleur accompagnement des PME et des start-up tunisiennes dans leurs stratégies de développement au niveau national et international.

Pour la BNA, l’enjeu est désormais d’améliorer l’expérience et le parcours client en étant plus réactif, plus souple et en offrant une panoplie de services et de produits répondant aux attentes du marché dans un environnement technologique moderne et sécurisé.