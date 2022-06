Ageos organise la 1ère édition du Tunisia Drone Day

L’Association africaine pour la promotion du géospatial (Ageos) organise la première édition de la conférence nationale « Tunisia Drone Day », qui aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 8h30 à 17h00 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel, à Tunis.

La conférence, organisée en collaboration avec ses partenaires du cercle aéronautique de la Fédération nationale des pilotes de ligne (FTPL), l’Association tunisienne de l‘aéronautique (ATA) et l’Association tunisienne des contrôleurs de la circulation aérienne (ATCCA), vise à sensibiliser les utilisateurs professionnels de drones et les décideurs à l’importance du développement d’une filière intégrée des drones en Tunisie et à faire évoluer le cadre législatif relatif à toute la chaîne de valeurs des drones (réglementation, formations en télépilotage, fabrication et maintenance, certification, usages professionnels, mise en place de mécanismes d’appui aux investisseurs…), plaçant ainsi la Tunisie comme un acteur de la filière drones en Afrique.

Tunisia Drone Day sera périodique avec une ouverture africaine et internationale afin de développer la filière des drones en Tunisie et en Afrique.

Cette première édition sera nationale et verra la participation de différents experts publics, privés et associatifs du secteur. Il y aura aussi un espace B2B professionnel permettant de présenter les derniers produits commerciaux relatifs aux drones et assurant une activité de réseautage développée.

Forte de son expertise autour des services à valeurs ajoutées par drones, Ageos a co-organisé depuis 2015 deux conférences de veille technologiques avec des démonstrations en vol et un traitement de données en temps réel avec des capteurs RGB et LiDAR 3D et a animé le volet drone des Journées internationales de l’aéronautique depuis 2020.

Ageos et ses partenaires du cercle aéronautique rappellent le franc succès des Journées internationales de l’aéronautique et leur volonté de développer ce secteur en Tunisie à travers l’organisation de conférences, de manifestations et l’échange avec des experts nationaux et internationaux afin de capitaliser les expériences et proposer des recommandations et appuyer les organismes publiques et privés du secteur de l‘aéronautique.

Communiqué.