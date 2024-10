Aéronautique : Stefania Sonia Dallali élue présidente du Gitas

Le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (Gitas) a tenu son assemblée générale élective, le 26 septembre 2024, à Gammarth et élu Stefania Sonia Dallali, directrice de Mecachrome Group en Tunisie, en tant que nouvelle présidente, et Sonia Gharbi, directrice Ressources humaines, communication et sûreté à Safran Tunisie, en tant que vice-présidente.

Thierry Haure-Mirande et Islem Benmbarek, respectivement président et vice-président sortants du Gitas, ont été remerciés et salués pour leur implication dans la promotion du site tunisien en tant que destination industrielle aéronautique incontournable et pour les efforts apportés dans le développement de secteur en Tunisie.

L’industrie aéronautique en Tunisie n’a cessé de croître et de se développer. Actuellement, plus de 17 000 emplois ont été créés dans la branche qui recrute plus de 1000 employés chaque année.

Le Gitas, à travers ses travaux et ses commissions, collabore avec les instances nationales pour la mise en place de la formation aux métiers de l’industrie aéronautique. Il opère également, pour le respect des normes environnementales et sociétales.

Il œuvre aussi pour la promotion de l’industrie aéronautique tunisienne à l’international et à attirer de nouveaux investisseurs en Tunisie.