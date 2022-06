Tunisie : La BNA présente une offre multi-produits et multi-services avec une tarification avantageuse

La Banque agricole nationale (BNA) a présenté, la semaine dernière, un nouveau Pack prime, «une offre multi-produits et multi-services bancaires répondant aux besoins réels [des clients] avec une tarification unique, économique et avantageuse».

L’offre des produits et services comporte :

– Un compte de dépôt à vue, pour permettre d’effectuer les opérations bancaires courantes en toute simplicité;

– Une carte bancaire CIBT PACK, permettant de retirer de l’argent auprès des GABs de toutes les banques et de régler les achats en ligne et par TPE;

– Des accès aux services d’internet Banking “BNA eBanking” et de mobile Banking “mBanking”, permettant au client de gérer son pack et d’exécuter toutes ses opérations bancaires en ligne et en toute sécurité;

– Un service smsing “BNAsms”, pour être informé en temps réel des dernières opérations effectuées sur le compte client.

Outre la souscription en agence, la BNA offre la possibilité de souscrire en ligne au Pack prime via ce lien.

Plus d’informations sur le Pack Prime, via ce lien.