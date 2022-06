Mellouli met en doute la performance de Belhedi : «Le plus grand mensonge de l’histoire du sport tunisien»

Le double champion olympique de natation Oussama Mellouli ne croit pas à la performance annoncée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, relative au record réalisé par le nageur Néjib Belhedi. «Le plus grand mensonge de l’histoire du sport tunisien et une honte pour la natation tunisienne», a-t-il notamment écrit.

Le ministère des Sports, a félicité cet après-midi, le lieutenant colonel de l’armée de l’air à la retraite, Nejib Belhédi, âgé de 69 ans, qui a parcouru à la nage libre 155 km non-stop de Pantelleria en Italie jusqu’à Hammamet en Tunisie.

Dans un post publié ce soir, samedi 18 juin 2022, sur sa page Facebook, Oussama Mellouli a quant à lui, évoqué une «mascarade» regrettant que le ministère des Sports ait relayé ce qu’il a qualifié de «farce».

Le champion olympique a aussi estimé que le communiqué du ministère encourage à de telles comportements «en ouvrant ainsi la voie aux médias pour tromper l’opinion publique , tout en portant atteinte, de ce fait, à l’importance des défis de telle ampleur».

On notera toutefois que Nejib Belhedi, a déjà réalisé plusieurs record et a fait son entrée, en octobre 2019, au Guinness Book des records après avoir décroché le titre mondial du marathon de nage le plus durable en solo, non-stop, non assisté, en eau de mer, au Sommet de l’Eau à Los Angeles (en parcourant 120 km en 76h30, les 15-18 septembre 2018).

La World open water swimming association (Wowsa), l’avait aussi sacré en 2021, «Homme mondial de l’année» pour avoir réalisé l’année précédente, un record en effectuant le tour de l’île de Djerba sur une distance de 155 km.

