Tunisie : une solution de paiement mobile fédérant sept banques

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a lancé, mardi 21 juin 2022, la première solution de paiement mobile en Tunisie à laquelle ont adhéré sept banques tunisiennes publiques et privés. Ce qui permettra de renforcer l’inclusion financière et de démocratiser les transactions digitales dans le pays.

Au cours de la cérémonie de lancement, le gouverneur de la BCT, Marouane Abassi a précisé que cette solution offrira plusieurs services, dont le dépôt et le retrait d’espèces, le transfert de fonds, outre les opérations de paiement des transactions commerciales.

Ladite solution s’adresse, essentiellement, à toute personne disposant d’un portefeuille électronique (wallet) qui accepte les transactions via mobile. Cette solution cible, également, les commerçants disposant d’un QR code ou d’un TPE permettant d’interagir avec le wallet.

Ce projet vient enrichir l’écosystème des paiements par le déploiement d’une infrastructure de paiement mobile dotée d’un potentiel important permettant une large pénétration et une démocratisation au profit de l’inclusion financière, a souligné M. Abassi, précisant que cette solution permettra entre autres de gérer les cash transferts en favorisant l’intégration d’une partie des liquidités du secteur informel dans le formel

A noter que cette cérémonie a été marquée par la signature d’un accord avec sept banques publiques et privées, à savoir la Banque nationale agricole (BNA), BH Bank, Amen Bank, l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI), Attijari Bank, Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) et Zitouna.

Les paiements digitaux exonérés de la TVA

M. Abassi a appelé, dans ce cadre, les autres institutions financières à accélérer leur adhésion à cette solution nationale pour démocratiser l’usage du paiement mobile, rappellant que dans le cadre de la loi des finances pour l’exercice 2022, les paiements digitaux sont exonérés de la TVA.

De son côté, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji a noté que le paiement mobile est à la fois un avantage et un défi majeur qui doit être relevé, citant à titre d’exemple le manque de culture numérique, le coût des appareils, des terminaux et de l’accès à Internet. Il a, dans le même cadre, fait savoir que 6 millions de personnes ne disposent pas d’appareils smart.

Il a, également, évoqué la réticence de l’utilisation des services numériques notamment les transactions appelant à l’instauration de la confiance et au développement de la cyber-vigilance.

Il a fait savoir dans ce cadre que son département jouera le rôle de facilitateur et apportera son expertise aux différents acteurs et opérateurs dans le cadre du projet de paiement mobile.

Atout majeur dans la stratégie de decashing

Le directeur général de la Société Monétique de Tunisie (SMT), Bilel Darnaoui a rappelé que la solution en question, qui représente un atout majeur dans la stratégie d’inclusion financière et de decashing, est 100% tunisienne. Pour le responsable, cette solution qui concrétise la contribution du secteur bancaire et des établissements de microfinance aux efforts des autorités publiques, permettra la réduction des couts des transactions.

Selon la BCT, les principaux avantages de l’usage du wallet sont la facilité d’accès et d’usage, la disponibilité du service 24/24 et 7/7 jours, l’instantanéité des mouvements de fonds, la transparence des données et la tarification relativement réduite.

Le wallet peut être alimenté par un versement de l’institution bancaire, le transfert reçu d’un autre wallet ou un virement reçu à partir d’un compte et par carte bancaire ou postale. Les transactions via les wallets seront soumises à des plafonds fixés par l’établissement financier émetteur (du wallet).

Une convention entre la SMT) et la Société financière internationale (SFI) a été signée à cette occasion, en vertu de laquelle la SFI apportera son appui technique aux grands chantiers sur lesquels la SMT travaille actuellement.

D’après Tap.