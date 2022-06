Tunisie : Le Comité de défense de Hamadi Jebali dénonce et accuse

Le dirigeant islamiste Samir Dilou, avocat de son état, a diffusé, ce samedi 25 juin 2022, un communiqué du Comité de défense de l’ancien chef de gouvernement nahdhaoui Hamadi Jebali, suite à la prolongement de la détention, de ce dernier, poursuivi dans une affaire liée à l’association «Nama», suspectée de blanchiment d’argent et de financement douteux.

Le Comité de défense qui dénonce l’arrestation de Jabli et estime que sa détention est illégale, accuse le ministère de l’Intérieur d’avoir menti à l’opinion publique sur les circonstances de son interpellation.

«De plus, associer l’arrestation de Hamadi Jebali à l’annonce de menaces terroristes et d’autres visant le président de la république est une manœuvre du ministère de l’Intérieur pour semer la confusion», lit-on encore dans le communiqué du Comité qui accuse «le ministère de Charfeddine de cibler les opposants politiques, et ce, en collaboration avec la ministre de la Justice».

La même source a également accusé les autorités de cibler Jebali, présenté comme «victime de harcèlement depuis plusieurs mois»…

Rappelons que le concerné a entamé une grève de la faim dès son arrestation et a décidé de refuser de collaborer avec les enquêteurs, à en croire ses avocats.

Y. N.