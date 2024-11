Aide aux enfants cancéreux : L’Association Selima lance un appel aux dons

L’Association Selima a lancé un appel au don pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles et continuer à leur fournir le soutien sanitaire, psychologique et social.

Membre de l’ALIAM ( Alliance des Ligues francophones, africaines et Méditerranéennes contre le cancer) l’Association Selima s’engage au quotidien pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles.

« Grâce à vos dons, nous pouvons offrir des soins, un accompagnement médical et moral, et financer des projets pour améliorer la qualité de vie de nos enfants courageux», lit-on dans la note diffusée par l’association.

Et d’ajouter : « Chaque contribution, grande ou petite, fait une réelle différence dans leur parcours de guérison. 💪💖 Soutenez-nous aujourd’hui ! Vos dons nous aident à construire un avenir meilleur pour eux».

IBAN: TN5901301029111200205826

BIC: ATBKTNTT

Pour plus d’information veuillez nous contacter par email sur ces adresses: ad.associationselima@gmail.com

coordinateur.associationselima@gmail.com

Merci pour votre générosité et votre soutien précieux !