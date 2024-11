Drogues et armes blanches saisies au Kram : Quatre dealers arrêtés

Le ministère public du tribunal de Tunis a ordonné la mise en détention de 4 dealers, arrêtés au Kram en possession d’armes blanches et de drogues qu’ils s’apprêtaient à revendre.

Différentes brigades sécuritaires ont mené l’opération sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un individu faisant l’objet de 8 avis de recherche dirige un réseau de trafic de drogue dans cette ville de la banlieue nord de Tunis, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans son communiqué, la DGSN ajoute que le suspect a été localisé et qu’une descente a été menée pour l’arrêter mais ce dernier a pu prendre la fuite dans un premier temps en faisant usage d’une arme blanche et avec l’aide de ses complices. La police est toutefois parvenue à l’arrêter rapidement et à interpeller trois autres complices.

Les quatre dealers ont été placés en détention sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit, indique encore la même source.

Y. N.