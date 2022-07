Le vrai faux record de Nejib Belhedi définitivement rejeté par la Wowsa

L’Association internationale de nage en eau libre (Wowsa) vient de publier, ce vendredi 1er juillet 2022, le rapport final concernant le pseudo-record annoncé par le nageur tunisien Nejib Belhedi, qui avait prétendu avoir nagé 155 km , non-stop, et ce, depuis les côtes de Pantelleria en Italie jusqu’à Hammamet en Tunisie.

La Wowsa affirme que suite à l’examen de cette affaire qu’elle ne reconnaît pas la performance annoncée par Belhedi (69 ans), en indiquant notamment que les conditions et la durée exacte de la nage n’ont pas pu être déterminées ni vérifiées pour manque de preuves, et ajoutant que certaines données ne sont pas conformes à celles qui lui ont été présentées par le nageur.

Dans son rapport, la même source, a également évoqué les aspects physiques de Belhedi après la nage, affirmant que l’aspect la peau, de la langue, de ses lèvres qui n’étaient pas enflés et cela correspond pas l’aspect d’une personne ayant passé 58 heures dans l’eau salée : « Cela est un phénomène physiologique qui ne peut être évité dans de pareilles conditions».

Des données factuelles, des photos, des vidéos, des données GPS sont nécessaires pour valider et confirmer de telles nages, rappelle la Wowsa, et de conclure : «La désinformation évidente, la falsification des données et l’exagération pour dissimuler des faits ne sont pas tolérées et ne sont pas compatibles avec la communauté de la natation en eau libre».

Y. N.