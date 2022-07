Tunisie Telecom à Ons Jabeur : «Merci de nous faire vibrer, rêver et croire que l’impossible n’est pas tunisien !»

«GO WIMBLED-ONS ! Notre championne Ons Jabeur a une fois de plus écrit l’histoire de tout un peuple et celui du tennis mondial en se qualifiant en finale d’un tournoi du Grand Chelem : Wimbledon», lit-on dans une note publiée par Tunisie Telecom, partenaire officiel de la championne tunisienne.

«Merci de nous faire vibrer, rêver et croire que l’impossible n’est pas tunisien !», ajoute encore Tunisie Telecom, qui se réjouit de cette qualification et de ces moments de bonheur et de fierté qu’offre Ons Jabeur à ses compatriotes.

Rappelons que la championne tunisienne classée 2e mondiale, s’est qualifiée ce jeudi juillet 2022 à la finale de Wimbledon en s’imposant

Ons Jabeur, surnommée «l’ambassadrice du bonheur» par ses compatriotes, s’offre (ainsi qu’à la Tunisie) sa première finale d’un Grand Chelem et affrontera Elena Rybakina qui s’est imposée cette après-midi face à Simona Halep à la Russe .

Y. N.