Grâce aux performances d’Ons Jabeur à Wimbledon, 120.000 dinars versés par Talan Tunisie au profit du lycée de Bargou

Grâce à ses 21 Aces et 35 Drop shot à Wimbledon, la championne tunisienne de tennis Ons Jabeur a pu collecter 120.000 dinars dans le cadre du défi Talan Tunisie, qui permettra la rénovation du pensionnat du lycée internat de Bargou au gouvernorat de Siliana.

Pour chaque ace et chaque amortie gagnante réalisée à Wimbledon, Talan Tunisie s’était engagé à verser 100€, et a remis un chèque de 120.000 DT à la championne tunisienne, cet après-midi, jeudi 14 juillet 2022 au cours d’une cérémonie.

La totalité de la somme permettra de rénover l’internat du lycée de Bargou à Siliana, encore une action menée par la championne au grand cœur, qui s’était engagée lors de la lutte contre le coronavirus, par l’achat d’une unité de réanimation complète, de 3 lits de réanimation et de 7 concentrateurs d’oxygène 10 Litres, grâce à la vente de sa raquette de Wimbledon (2021) à 35.000 dinars et une 2e raquette à 40.000 dinars, y ajoutant un don personnel, pour soutenir l’effort national dans cette guerre contre la pandémie.

Rappelons que la championne tunisienne a été reçue, cet après-midi, par le chef de l’Etat Kaïs Saïed, qui l’a décorée de l’ordre national du Mérite sportif. Il l’a remerciée et félicitée pour ses performances et son succès, estimant qu’elle est un exemple pour la jeunesse et pour la femme tunisienne.

«Merci à son excellence Monsieur le Président Kaïs Saïed pour son accueil au Palais Présidentiel ! 🇹🇳», a notamment commenté Ons Jabeur, en publiant les photos de la cérémonie, à laquelle ont également participé son entraîneur Issam Jallali et Karim Kamoun son préparateur physique et époux.

