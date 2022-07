Tunisie : Ons Jabeur décorée par le président de la république (Photos & Vidéo)

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur a été reçue, ce jeudi 14 juillet 2022, par le président de la république Kaïs Saïed au Palais de Carthage.

Lors de la cérémonie organisée en l’honneur de la championne tunisienne, le chef de l’Etat l’a décorée de l’ordre national du Mérite sportif.

«Tu es la championne qui a fait honneur à la Tunisie. Mabrouk pour ces réussites qui se suivent, tu es un exemple pour la jeunesse et pour la femme tunisienne qui fait face à tous les défis», a-t-il lancé en s’adressant à Ons Jabeur, en affirmant avoir suivi ses matchs : «J’ai vu sur ton visage toute la volonté et le défi pour gagner. Mabrouk à toi et Mabrouk à toute la Tunisie… J’espère que la prochaine fois tu atteindras la première place».

A l’issue de cette rencontre, Ons Jabeur a remercié le président pour la cérémonie et la décoration «Cela me pousse à être encore plus prête et m’encourage à faire de meilleurs résultats qui nous font honneur en tant que Tunisiens et aussi à donner plus d’espoir aux jeunes qui nous regardent», a lancé la championne et d’ajouter : «J’espère que nous continuerons sur cette lancée et nous sommes fiers d’être Tunisiens»

Notons que Issam Jallali entraîneur d’Ons Jabeur et Karim Kamoun son préparateur physique (et époux) ont également été reçus par le président de la république, en l’honneur à cette équipe 100% tunisienne.

Vidéo

Y. N.