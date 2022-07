Tunisie : Al-Bawsala rejette le projet de Constitution de Kaïs Saïed

Dans un communiqué publié mercredi 13 juillet 2022, l’organisation Al-Bawsala a indiqué qu’elle s’apprête de publier un rapport détaillé qui montre «les écueils et les lacunes» identifiés dans ce projet de constitution proposé par le président de la république Kaïs Saïed et devant faire l’objet du référendum du 25 juillet.

Ce projet, note Al-Bawsala, va instaurer un «système politique présidentialiste» qui donnera des pouvoirs étendus au Président de la République et lui permettra d’échapper à toute reddition de compte en cas de violation de la Constitution.

Le processus «unilatéral» suivi dans la rédaction de la constitution, dit Al-Bawsala, a abouti à une loi fondamentale qui reflète une «tendance unilatéraliste» de la part du président de la république dans la façon dont elle est rédigée et présentée, aboutissant à la «l’exclusion de la plupart des forces civiles et politiques et des experts».

D’après Tap.