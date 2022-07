Ons Jabeur a-t-elle lancé un message de soutien au projet de constitution de Saïed : Les précisions de la concernée

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a induit beaucoup de personnes en erreur, vendredi 15 juillet 2022, lorsqu’elle a dit qu’il fallait suivre ce qui est écrit sur une pancarte levée par un de ses fans, et sur laquelle il est écrit «Na3am» (Oui), lors de la cérémonie que lui a organisée son sponsor officiel, Tunisie Télécom, à Tunis.

Était-ce un message de soutien indirect (mais peu subtil) envers le président de la république, Kaïs Saïed, qui l’a décorée la veille et qui s’apprête à soumettre son projet de constitution controversé au vote, lors du référendum du 25 juillet ? C’est ce que la majorité des présents avaient compris. Et évidemment, le reste a été fait sur les réseaux sociaux…

Mais en réalité, ça a été simplement une maladresse de communication de la championne tunisienne, qui a tenu à mettre en ligne une vdéo, le jour-même, pour expliquer le contexte de ses paroles et ce qu’elle a réellement dit.

Le «Na3am» signifie, pour elle, «Yes we can» et elle voulait incité, à travers ses mots, les Tunisiens à toujours croire en leurs objectifs et rêves, a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun message politique à passer et qu’elle veut rester à l’écart de ce sujet.

