L’Unesco organise, à Hammamet, un atelier pour la mise en œuvre d’actions culturelles, sportives et innovantes en milieu universitaire

Dans le cadre du projet « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information» l’UNESCO, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, organise un atelier technique les 18 & 19 juillet 2022 à Hammamet.

Le projet ambitionne de promouvoir les valeurs de tolérance, de solidarité, de dialogue, de compréhension et de non-discrimination dans le système éducatif, et de renforcer la puissance douce et son utilisation comme levier pour prévenir l’extrémisme violent.

L’objectif de cette rencontre est d’identifier et développer des activités culturelles, sportives, civiques, et innovantes en appuyant l’engagement des étudiants et des associations estudiantines (clubs, réseaux, groupes, etc.) dans le volontariat et la prise d’initiatives de manière à bâtir un espace participatif et propice à la créativité et à l’épanouissement.

Cet événement sera marqué par la participation des départements concernés du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, notamment la Direction Générale des Affaires Estudiantines, des représentants de toutes les universités, les Offices Nationaux des Œuvres Universitaires (du Nord, du Sud et du Centre), ainsi que quelques représentants de la société civile et opérant dans le domaine de l’animation culturelle et sportive.

A rappeler que le projet « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information », est mis en œuvre par l’UNESCO, en partenariat avec le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH), avec l’appui financier des Pays-Bas et en partenariat avec la Commission Nationale de la Lutte Contre le Terrorisme, le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Communiqué