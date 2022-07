Tunisie – Ministère de la Défense : 40 vols pour maîtriser 90% de l’incendie de Jebel Boukornine

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, ce matin du mercredi 20 juillet 2022, que l’armée de l’air a réalisé 40 vols, entre hier et aujourd’hui, avec deux hélicoptères et un avion Hercules C 130 équipés de matériel de lutte contre les incendies, pour parvenir à éteindre à environ 90% l’incendie éclaté à Jebel Boukornine (gouvernorat de Ben Arous).

Le ministère a, dans le même cadre, souligné les efforts déployés par les unités de la Protection civile et les gardes forestiers, aidés au sol par des soldats de l’armée tunisienne.

Les hélicoptères de l’armée continuent l’intervention pour éteindre les poches restantes de cet incendie, précise encore le communiqué du ministère de la Défense.

