Enquête suite à la découverte d’un corps sans vie dans un puits à Hammamet

Une enquête a été ouverte suite à la découverte, hier à Hammamet, d’un corps sans vie dans un puits de près de 12 mètres de profondeur.

La protection civile de Nabeul a été alertée hier soir et les équipes de secours et de sauvetage sont intervenues sur les lieux vers 19h 10 et ont extrait le corps d’un jeune homme âgé d’une trentaine d’années.

Le corps a été remis aux unités de la garde nationale de la région, chargée par le Parquet, de mener l’enquête sur les circonstances exactes de ce drame.

Y. N.