MAE : La Tunisie commente l’accord de cessez-le-feu au Liban

La Tunisie accueille favorablement l’accord de cessez-le-feu au Liban, qui est entré en vigueur à l’aube du 27 novembre 2024, afin d’épargner le sang des innocents, et espère que ce pas ouvrira la voie à une cessation permanente et globale de la guerre et permettra le retour en toute sécurité de la population du Sud-Liban dans ses foyers ainsi que le retrait total de l’armée d’occupation du territoire libanais, renforçant ainsi la sécurité du Liban, préservant sa souveraineté et offrant un climat propice à l’achèvement de la construction de ses institutions restantes et au lancement du processus de reconstruction.

La Tunisie souligne la nécessité que cet accord ouvre la voie à l’arrêt de l’hémorragie de la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien en Palestine occupée. Elle appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités politiques, juridiques et morales et à mettre fin à ses hésitations injustifiées en mettant fin à la perpétuation de ces pratiques et aux crimes horribles et brutaux de l’entité occupante, en l’obligeant à se conformer aux résolutions de l’ONU, en accélérant la mise en place de toutes les garanties nécessaires pour protéger le peuple palestinien et en imposant la réouverture de tous les points de passage, en particulier celui de Rafah, afin de permettre l’entrée inconditionnelle des secours et de l’aide humanitaire.

Notre pays réitère son soutien ferme et inconditionnel au droit du peuple palestinien à récupérer ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles, au premier rang desquels son droit à l’autodétermination et à l’établissement de son État indépendant et souverain sur toute la terre de Palestine, avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale.

Communiqué