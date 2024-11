Drame à Chebba : Victime de harcèlement, un enseignant s’immole par le feu

Après avoir mis le feu à son corps hier à Chebba, l’enseignant Fadhel Jalloul, a succombé à de graves brûlures ce jeudi 28 novembre 2024 au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous.

Enseignant d’éducation religieuse au collège d’Ibn Charaf à Chebba, Fadhel Jalloul a été visé par des campagnes de harcèlement, notamment via des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des élèves. Il avait également fait l’objet de plaintes et d’accusations qu’il jugeait injustes et diffamatoires.

Ne supportant plus harcèlement et pression, il avait mis le feu à son corps chez lui et souffrait de multiples brûlures sur tout le corps ayant nécessité son transfert en urgence au centre des grands brûlés de Ben Arous (sud de Tunis), avait déploré la Fédération régionale de l’enseignement secondaire.

La partie syndicale avait alors appelé à un rassemblement de solidarité ce jour dans tous les établissements scolaire de Chebba, avant d’annoncer, plus tard, le décès de Fadhel Jalloul.

