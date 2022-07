Tunis : Retour en images sur la marche du Front de Salut national contre le référendum du 25 juillet

Le Front de Salut national a organisé, ce samedi 23 juillet 2022, à Tunis, une marche pour exprimer son opposition au référendum du 25 juillet et contre les décisions prises par le président de la République Kaïs Saïed depuis l’Etat d’exception.

Ce mouvement a réuni différents dirigeants de l’opposition qui soutiennent le FSN (initié par Ahmed Nejib Chebbi), notamment Samir Dilou, Yamina Zoghlami, Abdellatif Mekki, Noureddine Bhiri, Ali Larayedh, Jawher Ben Mbarek et Samira Chaouachi.

Les manifestants réunis par dizaines, ont entamé leur marche à la place de la République jusqu’au Théâtre municipal de Tunis, scandant des slogans hostiles au président de la république et au pouvoir en place, tout en appelant les citoyens à s’unir contre le projet de ce dernier.

Ils ont appelé au boycott du référendum estimant qu’il est illégitime, tout en réaffirmant leur attachement à la constitution de 2014, indiquant toutefois que si une révision est nécessaire, elle devrait être effectuée suite à un dialogue national regroupant tous les partis et toutes les parties prenantes.

Le Front de Salut national et ses alliés ont aussi alerté sur le projet du président Saïed, en affirmant que ce dernier souhaite mettre en place «un régime dictatorial en falsifiant la volonté du peuple» et ont de ce fait appelé les différentes parties à s’unir «contre le référendum et pour restaurer la légitimité démocratique et sauver le pays».

