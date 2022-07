Tunisie : Le Front de salut national réclame la démission de Saïed suite à «l’échec» du référendum

Dans un communiqué rendu public hier soir, lundi 25 juillet 2022, le Front de salut national a mis l’accent sur le taux de participation au référendum annoncé par l’Isie (près de 27%) pour conclure que ce rendez-vous électoral fut «un échec cuisant» pour le président de la république Kaïs Saïed et appeler à la démission de ce dernier.

«Kaïs Saïed a essuyé un échec cuisant, quant à l’obtention d’un plébiscite populaire à son projet putschiste, et a, ainsi, perdu toute raison de demeurer au pouvoir», lit-on dans le communiqué, où l’on réclame, sur la base des résultats préliminaires annoncés, la démission du chef de l’Etat et l’organisation d’élections générales présidentielle et législatives anticipées.

Pourtant, selon les résultats préliminaires à la sortie des urnes publiés par Sigma Conseil, 92,3% des électeurs ont voté «oui» pour le projet de constitution soumis au référendum, contre 7,7% qui se sont prononcés contre le nouveau texte.

Des chiffres qui n’ont vraisemblablement aucune importance aux yeux de la coalition en question, laquelle estime que ce «oui» ne représente qu’une minorité du peuple et que la majorité a refusé de donner de la légitimité au projet de constitution de Saïed en s’abstenant de voter.

C. B. Y.