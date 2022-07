Tunisie : Othman Jenayah de nouveau président de l’Etoile sportive du Sahel

Le comité indépendant des élections de l’Etoile sportive du Sahel (ESS) a décidé de former une commission de gestion des affaires de l’équipe composée de plusieurs anciens dirigeants ayant contribué au succès du club, et à leur tête celui qui l’a présidé entre 1993 et 2006, Othman Jenayah.

A 72 ans, le président emblématique de l’Etoile retourne donc à la tête du club.

Voici la composition de la commission en question :

– Othman Jenayah : président ;

– Hamed Kammoun : vice-président ;

– Kamel Ben Othman : trésorier ;

– Hassan Chaouch : responsable marketing ;

– Amine Rayes : responsable des sports en salles ;

– Ridha Ghozzi : président de la commission des finances.