Les  métavers d’apprentissage : du fantasme au changement de paradigme !

Contrairement aux idées reçues, les Metaverses ne relèvent plus de la pure science fiction, ils se manifestent à travers un monde phy-digital (physique + digital) pluriel et palpable en cours de maturation.

Par : Mahjoub Lotfi Belhedi *

Une étudiante utilisant son casque VR pour les cours (P. The Stanford Daily).

Au-delà de notre univers physique, les Metaverses se construisent petit à petit autour d’un panel varié d’expériences inédites en matière d’immersion 3D et d’interconnectivité, impliquant plusieurs aspects de la vie humaine, portant les signes précurseurs d’une future rupture épistémo-numérique totale des pratiques en ligne d’aujourd’hui !

Bien que nos postures numériques se focalisent, en grande partie, sur une interaction en mode 2.0 directement façonnée par les réseaux sociaux, l’interactivité en Metaverse est une superposition synergique de trois univers différents : le monde réel , la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le tout boosté par le passage sismique de l’Internet des objets (IoT), du Blockchain et de l’Intelligence artificielle (IA), d’où l’identité du Métaverseur (l’utilisateur du Metaverse) qui se trouve désormais segmentée en deux, une de nature bien réelle, l’autre virtuellement avancée sous forme d’avatars.

De nouveaux territoires plus impactants

Après avoir acquis une certaine expertise en matière de jeux de vidéo et dans le domaine de la cryptomonnaie notamment, les Metaverses tendent à conquérir de nouveaux territoires plus impactants, entre autres l’écosystème d’apprentissage et de formation dont les perspectives s’annoncent à la fois stimulantes et incertaines !

Dans sa partie prometteuse, l’expérimentation de la Metaverse dans le domaine de l’enseignement supérieur par Stanford University aux Etats-Unis porte les germes d’une profonde mutation attendue en termes d’écosystème d’apprentissage et de formation à distance.

En effet, durant des semaines, les étudiants de ladite université, munis de casques de réalité virtuelles ont collaboré entre eux depuis leur domicile, en lien direct avec le laboratoire de recherche Virtual Human Interaction Lab.

Sur la base du feedback recueilli par le journal de Stanford, la plupart des interrogés expriment leur pleine satisfaction de cet Meta-expérience en précisant qu’«ils pensaient que la réalité virtuelle ne servait que pour les jeux vidéo, mais cette technologie permet aussi de créer des expériences empathiques, en se mettant à la place d’autres personnes» et qu’«il n’y a rien de mieux pour apprendre que d’expérimenter la chose soi-même, et c’est exactement ce que nous avons fait dans cette classe».

Les préalables des Metaverses d’apprentissage

Dans sa grille incertaine, l’avenir des Metaverses d’apprentissage et de formation dépend étroitement de la réunion d’un certains nombre de préalables à caractère cumulatif, en l’occurrence :

– des préalables d’ordre éthico-réglementaire susceptibles d’assurer simultanément un meilleur contrôle de l’identité des Métaverseurs et un seuil raisonnable de confidentionalité des informations et données échangées…

– des préalables logistiques en rapport direct avec l’infrastructure de l’Internet et de l’industrie des micro-processeurs, qui ont besoin selon plusieurs spécialistes, d’une véritable révolution en termes de puissance, de débit, de temps de latence et d’une démocratisation du 5G au niveau planétaire…

– des préalables d’innovation en termes pédagogique, de création de logiciels et de contenus dédiés exclusivement aux environnements Metaverses…

– et enfin des préalables managériales favorisant la création d’un éco-système d’hybridation à visage humain permettant au duo présentiel / Metaverse de s’inscrire dans une logique de symbiose mutuelle vertueuse capable d’atténuer les dangers d’ordre physique (troubles de la vision, sédentarité accrue, etc.) et mental (risque d’autisme, etc.) de l’enseignement en ligne scientifiquement avérés.

En un mot, il ne suffit pas d’avoir une connectivité continue, d’un dispositif de casques et de capteurs VR pour pouvoir assurer une migration sans heurts vers les cieux gris et mouvementés des Metavers !

Le challenge en matière de Métaverses d’enseignement s’avère plus complexe que l’on croit.

Wait and See !

* Universitaire, spécialiste en réflexion stratégique.

** L’emploi du terme «apprentissage» au lieu du vocable «éducation» est volontairement voulu compte tenu de son caractère collaboratif et horizontal parfaitement compatible avec la configuration fonctionnelle du net.