Tunisie-Chine : le Centre sportif et de la jeunesse à Ben Arous bientôt opérationnel (Photos)

Dans un post publié le1er août 2022, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, a publié les premières images du projet du Centre sportif et de la jeunesse à Ben Arous, au sud de Tunis.

«Ce projet d’aide du gouvernement chinois et nouveau fruit d’une coopération de haute qualité entre la Chine et la Tunisie sera remis très prochainement au gouvernement tunisien», a annoncé l’ambassadeur.

Espérons que cette infrastructure de qualité sera rapidement opérationnelle et bénéficiera aux jeunes des quartiers populaires du sud de Tunis… avant de tomber en ruines.

Expliquons-nous : en plus des bâtiments et des équipements sportifs et de loisirs, qui sont assurés par la coopération chinoise, il va falloir assurer aussi les frais de fonctionnements et d’entretien du centre. Et c’est là une autre paire de manche.

A ce propos, nous attendons les explications et les assurances du gouvernement tunisien.

I. B.