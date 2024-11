Des investisseurs turinois en mission en Tunisie : focus sur l’automobile et la mécatronique

Une délégation de représentants de seize entreprises italiennes de l’Unione Industriali Torino et de la Chambre de Commerce de Turin, présidée par Amma Giorgia Carola, sont à Tunis pour une mission entrepreneuriale du projet «Tunisie : porte d’entrée vers l’Afrique» organisée en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements extérieurs (Fipa-Tunisie).

La mission s’est ouverte par des «Journées tuniso-italiennes de l’investissement et du partenariat», un forum économique sur les défis et les perspectives de l’industrie automobile et mécatronique tunisienne.

L’événement comprenait deux panels, le premier sur l’écosystème automobile tunisien, avec les contributions de la Fipa-Tunisia, de la Fédération tunisienne de l’automobile, de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (Ctici) et du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Le deuxième panel s’est concentré sur l’importance des centres d’appui et des clusters pour la compétitivité du secteur automobile, notamment sur les avancées technologiques, l’Industrie 4.0 et la digitalisation des processus de production, avec la participation de représentants du Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime), du Pôle mécatronique et du Pôle électronique.

Deux intervenants d’équipementiers italiens établis en Tunisie ont ensuite partagé leurs expériences du milieu des affaires en Tunisie : Sage Tunisie et Fracama Tunisie.

La mission s’est ensuite poursuivie par une visite de la délégation italienne en Tunisie, une occasion de rencontrer des entreprises et institutions tunisiennes à travers plus de 90 rencontres B2B visant à explorer les opportunités d’investissement, de partenariats et d’échanges technologiques dans divers secteurs stratégiques en vue de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Enfin, des visites de terrain ont permis de présenter le potentiel des entreprises tunisiennes du secteur automobile et de ses marchés, qui offrent des avantages compétitifs et des opportunités d’investissement dans de nombreuses niches.

Cette mission entrepreneuriale s’inscrit dans la continuité de la journée entrepreneuriale «Tunisie : porte d’entrée vers l’Afrique» organisée par l’Unione Industriali di Torino et la Camera di Commercio di Torino, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Rome et le bureau Fipa-Tunisie à Milan, le 18 septembre à Turin (Italie).

L’industrie des composants automobiles en Tunisie est considérée comme un secteur stratégique pour le pays, avec un grand nombre d’entreprises, pour la plupart exportatrices à part entière, générant un chiffre d’affaires à l’exportation de près de 2,4 milliards d’euros, soit plus de 16% du chiffre d’affaires du pays et employant près de 100 000 personnes.