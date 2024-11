Le projet Fast impulse l’entrepreneuriat féminin en région en Tunisie

Le projet Fast (Femmes et Accélérations pour les startups et TPE) a été clôturé lors d’une cérémonie officielle, le 26 novembre 2024, au palais Ksar Said, à Tunis, sur une note d’enthousiasme pour un écosystème entrepreneurial dynamique œuvrant pour l’éclosion de plus en plus de projets à impact social et environnemental générateurs d’emplois.

Le projet Fast s’inscrit dans le cadre de l’initiative Jet (Jeunesse, entrepreneuriat et numérique en Tunisie) formalisée dans une déclaration d’intention signée par les gouvernements français et tunisien en 2018 et à la suite d’un partenariat fructueux entre l’Agence Française de Développement (AFD), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Expertise France. Il est né comme une suite logique pour assurer non seulement une continuité du projet Enlien (Entrepreneuriat et lien social en Tunisie) clôturé en 2022, mais aussi grâce à une approche ciblée et adaptée aux besoins du secteur, pour soutenir les structures d’accompagnement et dynamiser davantage l’entrepreneuriat en particulier féminin et lutter ainsi contre le chômage.

Financé par l’AFD avec un budget de 5,5 millions d’euros et mis en œuvre par la CDC avec l’assistance technique d’Expertise France sur une période de 36 mois, Fast se démarque par ses trois composantes spécifiques à savoir : 1- le soutien des programmes d’accélération et d’internationalisation des startups; 2- l’appui aux programmes d’incubation des structures d’accompagnement d’initiatives entrepreneuriales portées exclusivement par des femmes en région ; 3- le soutien des programmes permettant de renforcer la création de liens entre les startups/TPE/PME et les grandes entreprises (Open Innovation).

Fast est un véritable catalyseur pour l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, plusieurs initiatives ont été soutenues dont 4 pour les programmes d’accélérations à l’instar de Flat6Labs, Wiki Startup, ConnectInnov World Bio Consulting et Novation city.

Dix initiatives pour les programmes d’incubation particulièrement pour les femmes en région à l’instar de Inco, Shanti, Lab’ess, Redstart, Tamss, AfkarWasabi, Initiative Tunisie, Skills to succeed, EFE et Addci Zarzis et, finalement, 3 initiatives pour l’open innovation à savoir Impact PartnerYunus Social Business, Actia et TAA.

Grâce aux efforts conjugués et à l’implication de tous ces acteurs, Fast a permis le soutient de 788 projets dont 638 ont été développés dans les régions et 50 sont exportateurs. 82% de ces projets sont portés par des femmes, 44,5% ont eu un impact environnemental et social positif et 63,5% des emplois créés sont occupés par des femmes.

La cérémonie de clôture du projet a eu lieu en présence de l’ambassadrice de France, Anne Gueguen et a réuni les représentants des différents partenaires du projet, les initiatives d’accélération, d’incubation, d’open innovation ainsi que les bénéficiaires finaux pour les féliciter et leur rendre hommage pour tous les efforts fournis et qui ont permis ces remarquables réalisations.

