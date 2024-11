Tunis accueille le IVe Forum international de cybersécurité

La quatrième édition du Forum international sur la cybersécurité se tiendra les 3 et 4 décembre 2024 à Tunis sur le thème «Confiance et cybersécurité : innovations et stratégies pionnières pour un avenir numérique plus sécurisé».

Ce forum, organisé sous l’égide de la ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, et en collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité de l’information (Ansi), s’inscrit dans un cadre stratégique visant à renforcer la coopération régionale et internationale dans le domaine de la cybersécurité et à promouvoir un avenir sûr et numérique durable, affirment les organisateurs.

Organisé dans le cadre des efforts continus de l’Organisation arabe pour les technologies de l’information et de la communication (Oatic), cet événement a pour objectif principal de présenter les dernières solutions technologiques et de développer des stratégies innovantes pour répondre aux défis émergents en matière de cybersécurité. Mais aussi de renforcer la protection des environnements numériques au sein des pays arabes et de favoriser les échanges entre les différents acteurs du secteur.

L’événement se veut un espace de réflexion pour examiner les nouvelles tendances et technologies dans les domaines de la cybersécurité et de la confiance numérique, tout en abordant les stratégies visant à renforcer la résilience des institutions face aux cyber-risques.

En outre, le forum se concentrera sur l’échange de bonnes pratiques et d’expériences dans différents secteurs, favorisant ainsi la collaboration entre les principales parties prenantes.

Parmi les invités figurent des directeurs d’organisations et d’institutions arabes et régionales, des leaders de l’industrie, des décideurs politiques, ainsi que des chercheurs et experts internationaux en cybersécurité et en confiance numérique. Ce sera une opportunité pour la Tunisie de réaffirmer son rôle de leader dans la construction d’un avenir numérique sûr et fiable, indiquent les organisateurs.