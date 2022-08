Tunisie : la régate de la Route du Jasmin débarque à Bizerte  

La Route du Jasmin c’est 30 années de traversées, de navigations estivales, d’escales amicales et de rencontres dans les ports d’accueil des pays des deux rives de la Méditerranée, preuve éloquente que notre Mare Nostrum est une mer salvatrice, qui rassemble toujours même si elle sépare parfois.

C’est le 1er août 2022 que les skippers et les équipiers participant à la 30e édition de la Route du Jasmin, la plus importante course-croisière de la Méditerranée, ont largué les amarres en quittant le port de la Seyne-Sur-Mer à Toulon (France) pour les rivages de la Sardaigne (Italie) et de la Tunisie.

Après deux années d’absence suite à des incertitudes dues au chaos sanitaire mondial lié au Covid-19, cette régate méditerranéenne affiche son retour dans notre pays et permettre, ainsi, aux navigateurs, comme à chaque édition, d’apprécier des moments magiques en Méditerranée en plein mois d’août… Ce retour est salué par les amateurs de navigation qui pourront à nouveau s’enivrer du parfum de jasmin, la petite fleur blanche indissociable de la Tunisie.

Redynamiser le tourisme de plaisance

Créée en 1990 par Jo Minnitti, plaisancier passionné et conseiller métropolitain, la Route du Jasmin est une régate reliant les deux rives de la Méditerranée.

Empruntant la voie maritime des Phéniciens, cette course de bateaux passe habituellement par les côtes tunisiennes, ce qui pourrait redynamiser le tourisme de plaisance avec une infrastructure maritime propice au développement de ce secteur.

A cet égard, cette année du trentenaire anniversaire est marquée par un programme riche qui, pour l’’escale Tunisie, se déroule du 8 au 15 août dans trois villes côtières Bizerte (nord), Gammarth (banlieue nord de Tunis) et Hammamet (Cap Bon).

Une trentaine de bateaux, essentiellement des monocoques, prennent part à cette régate sur un parcours de 580 milles nautiques, soit environ 200 à 250 participants en équipages.

De Toulon à Hammamet

Le départ de la flotte a eu lieu le 1er août à partir de la rade de Toulon vers l’île d’Asinara, l’extrémité du nord-ouest de la Sardaigne.

La seconde étape est un parcours côtier longeant la Sardaigne jusqu’à l’île de San Pietro. Après Carloforte, la flotte du Jasmin quitte le continent européen pour les rivages de la Tunisie où il y aura une escale à Bizerte, ville côtière que la Route du Jasmin a joint pour la première fois en 1991.

Sauf imprévu, côté conditions météorologiques, l’arrivée est prévue demain 8 août à Bizerte, avant de poursuivre vers Gammarth (La Marsa, Tunis) avec au programme une excursion à Carthage et Sidi Bou Said (11 et 12 août) pour terminer à Hammamet (du 13 au 15 août) dans une ambiance conviviale et festive.

Il est à rappeler que la route du jasmin est ouverte aux voiliers assurés, homologués et armés pour la navigation hauturière – bateaux de moins de 10 mètres et jusqu’à plus de 14 mètres, multicoques –.

D’après Tap.