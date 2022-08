La Tunisie veut organiser 6 championnats d’Afrique de handball

Le président de la Fédération tunisienne de handball (FTH), Karim Helali, a annoncé aujourd’hui, lundi 8 août 2022, que la fédération a déposé officiellement auprès de la Confédération africaine de handball les demandes d’organisation de 6 championnats d’Afrique des nations, dans toutes les catégories.

Il s’agit des championnats d’Afrique des cadets, juniors et seniors, dames et messieurs, qui auront lieu entre 2023 et 2028.

Helali a ajouté que toutes ces candidatures sont approuvées et soutenues par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

