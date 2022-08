Tunisie : le Club Africain relooke son site web

Le Club Africain a annoncé, ce lundi 15 août 2022, le lancement de la nouvelle version de son site officiel, qui sera la source officielle d’information pour les «Clubistes», indique le club tunisois dans un communiqué publié aujourd’hui.

Le lancement de la nouvelle version du site internet s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la communication avec ses supporters.

Parmi les nouveautés du site, une plateforme de vente de billets et d’abonnements a été créée. Il permettra aussi l’achat en ligne de tous les produits marketing officiels du club.

De plus, des vidéos et des photos du club seront régulièrement mis en ligne, et certains événements engageant les différentes section du club seront retransmis en direct.

Dans son communiqué, le Club Africain indique que la nouvelle version proposera plusieurs nouveautés, précisant que tous les commentaires seront pris en compte pour apporter de nouvelles améliorations.