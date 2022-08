Tashweesh : Un nouveau festival féministe bientôt à Tunis

Tashweesh est un nouveau festival féministe qui aura lieu à Tunis du 23 au 25 septembre 2022, avant de se tenir à Bruxelles puis à Viennes.

L’association culturelle L’Art Rue vient d’annoncer le lancement d’un nouveau festival dédié à l’art féministe. Tashweesh est un événement international qui donne la voix à des expressions artistiques diverses au service de l’égalité des genres.

Pour sa première tunisienne, le festival s’étalera sur trois jours (les 23, 24 et 25 septembre) durant lesquels seront réunis des artistes et des activistes de l’Afrique du nord, du sud-ouest de l’Asie et de l’Europe autour de performances, de projections, des concerts de musique et des débats.

F.B