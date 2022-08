Tunisie – Ticad 8 : Mesures routières exceptionnelles annoncées par le MI

A l’occasion de la tenue des travaux de la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8), au palais des congrès, à Tunis, le ministère de l’Intérieur (MI) a annoncé une série de mesures routières exceptionnelles.

Du jeudi 25 août au dimanche 28 août, de 06h à 23h :

– Interdiction des camions, véhicules lourds et véhicules transportant des produits dangereux, tous types confondus, sur les routes et axes routiers suivants :

La route nationale n’o 09 (Tunis – La Marsa),

la route Z A (avenue du Maghreb arabe),

la route touristique de Gammarth,

la route express Nord (Tunis – La Goulette), dans son tronçon s’étalant du pont de Radès à la station Tunis-Marine.

Du samedi 27 août à 07h jusqu’à la fin des travaux de la conférence :

– Interdiction de la circulation des véhicules sur la Route Z4, dans son tronçon entre l’avenue Habib-Bourguiba et la République ;

– Interdiction de la circulation des véhicules à l’avenue Mohamed V, dans son tronçon allant de la place du 14 Janvier à l’avenue de l’Arabie Saoudite ;

– Interdiction de la circulation des véhicules entre la route nationale nnuméro 9, la route touristique de Gammarth, et la route principale des berges du Lac ;

– Arrêt et stationnement interdits les samedi et dimanche, 27 et 28 août 2022, de 06h à 22h à l’avenue Habib Bourguiba, l’avenue Jean-Jaurès, l’avenue de Palestine, l’avenue Hédi Nouira, l’avenue de la République (La Marsa), l’avenue de Paris, la route principale des berges du Lac, l’avenue Taïeb Mhiri (La Marsa) et l’avenue de la liberté.

Le ministère de l’Intérieur a également appelé à reporter les activités non nécessaires au centre-ville, à une période ultérieure et appelé les voyageurs à partir de l’aéroport Tunis-Carthage à prendre les précautions nécessaires pour arriver à temps et éviter tout retard.

Le département a, d’autre part, indiqué que les numéros de téléphone suivants seront disponibles pour toute information supplémentaire : 71.960.448, 71.343.201 et 71.342.787.

