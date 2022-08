Médina de Tunis : Retour de la biennale d’art contemporain Dream City

Le festival Dream City sera de retour cette année du 30 septembre au 9 octobre après trois ans d’absence.

L’Association L’Art Rue a annoncé le retour de la biennale d’art contemporain Dream City après trois ans d’absence causés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19). La 8e édition qui devait avoir lieu du 30 septembre au 10 octobre 2021, se tiendra finalement à partir du 30 septembre prochain.

Créé il y a quinze ans par l’Association L’Art Rue, Dream City s’est distingué des autres festivals par un concept unique en son genre, celui d’investir la Médina de Tunis pour la transformer en un lieu de performances artistiques, où des artistes tunisiens et étrangers conçoivent leurs œuvres en fonction de l’architecture et de l’histoire des différents espaces de la Médina.

L’association L’Art Rue vient d’annoncer les noms de quelques artistes qui participeront à cette nouvelle édition. On y trouvera entre-autres le duo mère-fille Jalila Baccar et Essia Jaïbi, mais également le chorégraphe marocain Radouan Mriziga avec sa création « Libya » en collaboration avec l’actrice et danseuse tunisienne Sondos Belhassen.

F.B