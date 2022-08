Livres des deux rives : Focus sur la littérature tunisienne

La littérature tunisienne sera cette semaine à l’honneur dans le cadre du projet « Livres des deux rives » qui met en place des actions de coopération autour de la littérature des deux rives de la Méditerranée.

« Livres des deux rives » est un projet pilote porté par l’Institut Français et financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français dans le cadre du fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain.

Le projet vise à renforcer le secteur du livre en tant qu’industrie culturelle créative, pour ce faire, il s’articule essentiellement autour de deux axes : la traduction et l’édition, afin de favoriser la professionnalisation des traducteurs et de faire circuler plus facilement les œuvres littéraires, de sciences humaines et sociales, ainsi que les livres jeunesse.

L’Institut Français vient d’annoncer que la littérature tunisienne sera à l’honneur cette semaine à travers cinq ouvrages récemment sortis : « Ahd el dam » de Zied Bouchoucha (Pop Libris éditions), « Nasrimé, D’istanbul À Tunis » de Melika Golsem Ben Rejeb (éditions Arabesques), « La Kahina » d’Aurélien Simon et Ilyes Messaoudi (Déméter éditions en coédition avec Dalimen et Orient éditions), « La légende de Chbayah » de Seif Eddine Nechi et Aymen M’Barek (Soubia éditions en coédition avec AlifBata) et « Fi hadhrat el riwayat », ouvrage collectif présenté par Chokri El Bakhout (éditions Maison du Livre).

F.B