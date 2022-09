Tunisie : les envois de fonds des expatriés dépassent les recettes touristiques

Les envois de fonds des expatriés tunisiens ont atteint 5 000 millions de dinars tunisiens (MDT) fin juillet 2022, en hausse de 640 MDT par rapport à la même période en 2021, dépassant les recettes touristiques du pays, a déclaré le directeur général de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), Mohamed Mansouri.

Ces fonds représentent 20% des réserves de change et permettant de couvrir les dettes extérieures du pays durant les sept premiers mois de l’année en cours, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence Tap.

L’OTE cherche actuellement à orienter ces envois de fonds vers des investissements dans les secteurs productifs afin de contribuer à la création de richesses, à la réduction du chômage et au développement de la croissance, a souligné son directeur général, rappelant que les envois de fonds avaient généralement été utilisés pour le logement, les services et le soutien aux familles restées au pays.

L’OTE s’efforce également de sensibiliser cette communauté aux opportunités d’investissement par l’organisation d’événements, de forums et de rencontres avec les porteurs d’idées de projets, tout en essayant de simplifier les formalités administratives et foncières, et d’organiser des séances de travail avec les banques afin de réduire les taxes imposées sur leurs envois de l’étranger, qui restent élevées, a déclaré M. Mansouri.

Le responsable a souligné la nécessité de renforcer la présence de l’OTE à l’étranger, affirmant que cette structure prépare une nouvelle stratégie visant à rapprocher ses services de la communauté tunisienne expatriée à travers la nomination de nouveaux attachés sociaux en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis et le renforcement du réseau d’attachés dans les pays où les Tunisiens sont fortement présents comme la France et l’Italie.

D’après Tap.