Histoires immersives : La caravane numérique qui sillonne les 24 gouvernorats tunisiens

La caravane itinérante numérique “Histoires immersives” vient d’être lancée à l’Institut Français de Tunisie (IFT) pour poursuivre sa tournée dans les 24 gouvernorats du pays. Une opportunité pour les jeunes de découvrir l’histoire et le monde de la culture à travers les nouvelles technologies.

A l’occasion de sa rentrée culturelle, l’IFT a accueilli la première étape de la tournée “Histoires immersives” initiée par les Alliances Françaises de Tunisie, le Laboratoire de l’Economie Sociale et Sociale et Solidaire et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Le projet est une sorte d’immersion dans le patrimoine tunisien et français à travers les nouvelles technologies de la réalité virtuelle. Le public de l’IFT a pu découvrir six expériences immersives différentes : En tête à tête avec la Joconde, Chauvet à l’aube de l’art, Revivre Notre Dame, Carthage VR, Les bâtisseurs et Fraternité.

Du 5 septembre au 2 décembre 2022, une équipe de médiatrices culturelles de DCX sillonnera les 24 gouvernorats du pays pour des moments de partage et de découverte.

F.B