Aurélie Saada chante La Tunisie dans son nouveau clip (Vidéo)

La chanteuse française d’origine tunisienne Aurélie Saada a décidé de dédier son prochain album intitulé « Bomboloni » à La Tunisie. Un premier titre en clip-vidéo est déjà sorti, il s’appelle « Tunisie ».

Autrice, compositrice, interprète, réalisatrice et actrice de renommée internationale, Aurélie Saada est née en France de parents juifs tunisiens. Pour son prochain album « Bomboloni » prévu de sortir prochainement, l’artiste a choisi de rendre hommage à ses racines. « J’avais envie de chanter ce sentiment si particulier que connaissent bien souvent les enfants d’immigrés, la nostalgie joyeuse d’un endroit qu’on ne connaît qu’ à travers les souvenirs de nos parents et pourtant qui bat dans nos veines, l’ intime étranger, si loin si familier.« , écrit Aurélie Saada.

L’artiste vient de sortir un premier extrait de l’album, intitulé « Tunisie » dont le clip qui vient d’être publié sur Youtube et qui avait été entièrement tourné en Tunisie. « Pour faire ce clip j’ai décidé d’aller dans ce pays où ont poussé mes racines et que je n’avais encore jamais rencontré et puis parce que j’ai besoin que les choses aient du sens, que les images ne soient pas qu’ esthétiques, mais chargées d’un secret. », a-t-elle indiqué.

F.B