Tunisie : Les avocats finalement autorisés à accompagner Ghannouchi et Larayedh (Bhiri)

Le dirigeant Ennahdha et avocat Noureddine Bhiri a annoncé ce lundi 19 septembre 2022 que des avocats ont finalement été autorisé à accompagner Ali Larayedh et Rached Ghannouchi lors de leur audition par l’Unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, dans le cadre de l’enquête sur les réseaux d’envoi de Tunisiens vers des zones de conflits.

«Les mêmes policiers qui ont empêché les avocats d’accompagner Ghannouchi et Larayedh sont revenus sur leur décision, qui est contraire aux droits et que nous avons fortement dénoncé, sachant que nous avions été empêchés de les accompagner par la force», a-t-il lancé dans une déclaration à Diwan FM, devant l’Unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, en ajoutant qu’il a pu rentrer et s’enregistrer mais qu’il a dû quitter les lieux pour d’autres engagements.

Noureddine Bhiri a ajouté qu’il n’est pas en mesure de nommer les avocats qui accompagnent actuellement les dirigeants Ennahdha en affirmant ne pas détenir de détails,, mais qu’un comité de défense a été mis en place et dont les membres sont actuellement avec Ghannouchi et Larayedh après avoir été autorisés à les accompagner.

Bhiri, tout comme les autres dirigeants Ennahdha a également nié tout lien du parti islamiste avec les réseaux terroristes en affirmant, lui aussi, que cette affaire vise à faire diversion et à détourner l’opinion publique des vrais problèmes des Tunisiens…

Tout en dénonçant une pression et un harcèlement, Bhriri a affirmé que l’audition de Ghannouchi et Larayedh s’est déroulée «dans des conditions catastrophiques et contraires aux droits et aux lois qui représentent un danger pour tous les Tunisiens qui pourraient, eux aussi, être visés par de pareils abus».

Y. N.