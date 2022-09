Tunisie : Bhiri et Dilou empêchés d’accompagner Ghannouchi et Larayedh

Me Samir Dilou affirme avoir été empêché, ce lundi 19 septembre 2022, avec son confrère, Me Noureddine Bhiri, d’accompagner le dirigeant du Mouvement Ennahdha Ali Larayedh lors de son audition par l’Unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, chargée d’enquêter sur le dossier des filières d’envoi des Tunisiens vers des foyers de tension.

Me Dilou a indiqué que l’empêchement a été signifié de manière tordue, car leurs voitures n’ont pas été autorisées d’entrer et il a été demandé aux conducteurs de présenter leur carte professionnelle, ainsi qu’une notification judiciaire en bonne et due forme.

Noureddine Bhiri, dirigeant du mouvement Ennahdha et avocat d’Ali Larayedh, a également déclaré aux médias que les autorités voulaient auditionner son client sans la présence de son avocat.

Rached Ghannouchi, président d’Ennahdha et ancien président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), et Ali Larayedh, ancien ministre de l’Intérieur et ancien chef de gouvernement, étaient proches des centres de décision au moment des faits examinés par les enquêteurs, à savoir l’envoi de milliers de jeunes tunisiens par avions entiers pour le jihad en Syrie et en Irak.

Le parti Ennahdha soutenait également, par la voix même de ses dirigeants, ce mouvement financé par des parties étrangères.

