Météo : Des pluies prévues dans la plupart des régions, cette nuit, en Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce jeudi 22 septembre 2022, des pluies pour cette nuit dans la plupart des régions, et qui seront parfois abondantes au centre du pays.

Dans son bulletin météo, l’INM a également indiqué que les vents souffleront fort, en appelant à la vigilance près des côtes, ajoutant que la mer sera agitée à très agitée.

Quant aux températures, elles varieront, cette nuit, entre 17 et 21°C au nord et au centre et entre 21 et 25°C au sud.

Y. N.