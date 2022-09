Football: le onze rentrant de la Tunisie, ce soir face au Brésil

On connaît à peu près la composition du onze de la Tunisie qui sera aligné lors du match international amical tant attendu contre le Brésil, ce mardi 27 septembre 2022, à partir de 19h30 au Parcs des Princes à Paris. (Illustration : Youssef Msakni – Neymar Jr : deux styles, deux destins mais une même rage de vaincre).

Aux côtés du gardien de but Aymen Dahmen, le sélectionneur va aligner, en défense, Mohamed Drager, Mortadha Ben Ouannes, Dylan Bronn et Montasser Talbi, à l’entrejeu, Aissa Aidouni, Ellyes Skhiri, Ghailen Chaalali et Anis Ben Slimane, et à l’attaque Youssef Msakni, Seif Jaziri et Wahbi Khazri.

A un ou deux éléments près, le coach Jalel Kadri semble avoir opté pour les joueurs les plus expérimentés face à une sélection brésilienne irrésistible de technicité, de pénétration, de force physique et de discipline tactique, et où tout le monde attaque et tout le monde défend.

Bien sûr, cette formation est susceptible de subir un ou deux changements après la dernière réunion technique avant le match.

Du beau spectacle attendu dans ce match de préparation des deux équipes pour le Mondial du Qatar en novembre prochain. Le match sera diffusé par plusieurs chaînes de télévision sportives, notamment beIN Sports.

