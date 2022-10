Ligue 1 – Tunisie : Deguiche n’exclut pas la possibilité de reporter la 1ère journée par les autorités régionales

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a assuré, ce mercredi 5 octobre 2022, que les autorités régionales évaluent la situation sécuritaire et l’ampleur de sa menace sur la paix sociale, et peuvent décider, en conséquence, d’annuler la tenue d’un match de football.

«L’évaluation leur donne l’autorité de décider éventuellement de suspendre les matchs de la 1ère journée de la Ligue 1 professionnelle de football», a-t-il développé lors d’une conférence de presse.

Notons qu’une partie des rencontres de la 1ère journée est prévue pour ce week-end.

C. B. Y.