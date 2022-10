Report de la Foire nationale du Livre tunisien à l’année 2023

La 4e édition de la Foire nationale du Livre tunisien n’aura pas lieu cette année. Le ministère des Affaires culturelles annonce son report à l’année prochaine.

La 4e édition de la Foire nationale du Livre tunisien devait initialement avoir lieu du 13 au 23 octobre à la Cité de la Culture de Tunis. Le ministère des Affaires culturelles l’avait reporté une première fois au mois de décembre avant d’annoncer que l’événement aurait finalement lieu au mois de février prochain.

Alors que tous les grands festivals et événements culturels et artistiques avaient fait leur retour cette année après une période difficile suite à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), les deux principaux rendez-vous littéraires en Tunisie, à savoir la Foire internationale du Livre de Tunis et la Foire nationale du Livre tunisien, restent absents de l’agenda culturel de l’année 2022.

F.B